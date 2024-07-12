Ирина Влах: «Не хочу, чтобы на меня обижались, но не могу не заметить, что в Молдове политики-мужчины относятся к коллегам-женщинам с неким превосходством»

Ирина Влах рассказала в интервью интернет-изданию о том, каково быть женщиной-политиком.
В интервью порталу Actualitate основательнице и председателю «Платформы Молдова» Ирине Влах предложили рассказать о том, что значит сильная женщина, о дискриминации женщин и существующих в их отношении стереотипах, а также о проблемах, с которыми сталкиваются женщины в политике.
Вопрос: Г-жа Влах, вас считают сильной женщиной. Это так?
И. В.: Смотря что подразумевать под сильной женщиной. Не думаю, что вы где-то найдёте чёткое определение. Но если говорить о сложностях, с которыми мне пришлось столкнуться в жизни, то они определённо требовали усилий, и не только физических. Зачастую эмоционально-психологических усилий требовалось даже больше, чем физических.
Я никогда не скрывала, что в жизни мне пришлось столкнуться с большими испытаниями. В книге «Моя профессия политик» я рассказала несколько историй из своей жизни, когда мне пришлось проявить силу, максимальную концентрацию и мобилизацию, чтобы успешно пережить довольно трудные моменты. Одним из таких моментов стал развод. Это было непростое решение, учитывая, что я была молода, не имела финансовой независимости и на руках ещё был маленький ребёнок, которого приходилось обеспечивать всем необходимым. Но потом я поняла: либо я сделаю этот шаг и до конца жизни сама буду хозяйкой своей судьбы, либо приму роль, которую на всю жизнь мне определил кто-то другой.
Самой поднять дочь на ноги, воспитать её в духе определённых принципов и ценностей, помочь ей найти своё место в жизни — это было ещё одним вызовом для меня. Да, это были непростые годы, но сейчас я с радостью понимаю, что у меня хватило решимости двигаться вперёд, хватило сил достичь поставленной цели.
Другая цель, которую я себе поставила — вопреки всем трудностям построить карьеру, какую я хотела. День за днем, шаг за шагом я приближалась к этой цели и каждый шаг был для меня маленькой победой. Каждый маленький успех был доказательством того, что, если я продолжу работать с той же самоотдачей, в определённый момент я обнаружу, что принятое мной когда-то решение пойти своим путём, было правильным, и что никакие трудности не имеют значения, когда есть уверенность, что все твои усилия, по крайней мере, до сих пор, были не напрасны, что жизнь прожита не зря.
Вопрос: Могли бы вы привести конкретный пример, когда вы столкнулись с дискриминацией только потому, что вы женщина?
И. В.: Таких случаев было несколько, но мне особенно запомнился 2015 год, когда я баллотировалась на должность Башкана Гагаузии, и у меня было 10 соперников-мужчин. Некоторые из них, к сожалению, допускали в предвыборной кампании высказывания, что «женщине никогда не бывать башканом». Людям внушали страх через эти стереотипы, сочиняли страшилки о правлении башкана-женщины. Все эти вещи я в полной мере почувствовала на тех выборах. Не знаю, какую цель преследовали оппоненты, но лично меня это заставило действовать более решительно. То, как мне противодействовали, применяли нечестные методы работы с электоратом, — всё это дало мне ещё больше сил идти вперед, я ещё больше убедилась, что моё решение баллотироваться было правильным. В те дни, помимо желания победить и реализовать программу развития Гагаузии, мною двигал ещё один мотив — желание разрушить стереотип о том, что женщина во главе Гагаузии — это нечто невозможное.
Хорошо помню 22 марта 2015 года (день выборов) — я стояла возле избирательного участка. Подъехал автобус, из которого начали выходить люди, привезённые на голосование одним из моих оппонентов. По пути к участку они пристально смотрели на меня, а когда проходили рядом, многие незаметно шептали: «Мы за тебя». Это было несравнимое ощущение, потому что я почувствовала энергию людей, их поддержку и стремление к переменам, которые сделают их жизнь лучше.
Кстати, после того, как я победила на тех выборах, какое-то время я сталкивалась с довольно забавной ситуацией — многие обращались ко мне «господин Башкан». Люди говорили это по инерции, ведь до этого Гагаузией управляли только мужчины. Но со временем я преодолела и этот момент.
Вопрос: Какие, в целом, стереотипы о женщинах вам удалось разрушить?
И. В.: Один из самых главных стереотипов, в разрушение которого, мне кажется, я внесла свой вклад, — это то, что политика — не для женщин и что место женщины — на кухне. Это один из самых закоренелых стереотипов (если можно так выразиться) в нашем обществе. До недавнего времени многие совершенно ошибочно считали, будто женщины в политике не могут быть такими же открытыми, как мужчины. Если мы объективно посмотрим на вещи, мы убедимся, что как раз наоборот — сегодня как никогда ранее нам нужен лидер, который будет открытым к людям и будет заботиться о них. И на эту роль лучше всего подходит женщина, а точнее — женщина с материнским инстинктом, которая знает, что такое забота и сострадание, и которая приложит всё своё умение для защиты людей. Я нисколько не преувеличиваю, когда говорю эти вещи. Оглянитесь вокруг: повсюду в мире война, агрессия, вражда. Вот почему в такие периоды целесообразно, чтобы страной управляла женщина с материнским инстинктом. Это является гарантией мира. А мир — это самое ценное, что у нас есть, и его необходимо сохранить любой ценой.
Вопрос: С какими проблемами обычно сталкиваются женщины в молдавской политике?
И. В.: Не хочу, чтобы на меня обижались, но не могу не заметить, что политики-мужчины относятся к коллегам-женщинам с неким превосходством. Часто я ощущала такое отношение, даже если мне не говорили это в лицо. Не раз я обсуждала это и с другими женщинами из мира политики, и они тоже приводили такие примеры из своего опыта. Возможно, такое отношение коллег-мужчин подпитывается тем самым стереотипом, о котором мы говорили выше. Но я думаю, что чем больше женщин будет добиваться успеха в политике, тем больше будет меняться это восприятие. Пусть я покажусь нескромной, но всем, чего я до сих пор добилась, я смогла показать, что женщины в политике ничуть не уступают мужчинам. Более того, по некоторым параметрам результаты намного лучше. Известно, что женщины обладают гораздо большим организаторским потенциалом и работоспособностью, чем мужчины. И современная история показывает, что страны и международные организации, которые полагаются на женщин, добиваются прекрасных результатов.
По своему опыту могу вам сказать, что люди признали меня как политика гораздо быстрее и легче, чем политики-мужчины.
Вопрос: Какие новые правовые нормы необходимы в Молдове, чтобы женщины действительно имели равные права с мужчинами?
И. В.: В плане обеспечения равных прав и возможностей мужчин и женщин в политике на сегодняшний день сделано немало, особенно под давлением партнёров по развитию. Ситуация пока не идеальна, но, по крайней мере, есть некоторые изменения к лучшему, есть определённые положительные тенденции. Если же мы говорим о равноправии женщин и мужчин в Молдове, о правах женщин в нашей стране в целом, то здесь нам ещё предстоит много работы. В частности, по проблеме домашнего насилия, жертвами которого, к сожалению, по-прежнему становятся много женщин. Для «Платформы Молдова» эта сфера вызывает серьёзную озабоченность, и мы будем выступать с конкретными предложениями на этот счёт. Женщины не должны подвергаться какой-либо форме дискриминации — им должны быть гарантированы равные права и возможности. Только когда это произойдет, мы сможем сказать, что мы соответствуем минимальным условиям для развития современного, процветающего общества.