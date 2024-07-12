Ирина Влах: «Не хочу, чтобы на меня обижались, но не могу не заметить, что в Молдове политики-мужчины относятся к коллегам-женщинам с неким превосходством»

И. В.: Один из самых главных стереотипов, в разрушение которого, мне кажется, я внесла свой вклад, — это то, что политика — не для женщин и что место женщины — на кухне. Это один из самых закоренелых стереотипов (если можно так выразиться) в нашем обществе. До недавнего времени многие совершенно ошибочно считали, будто женщины в политике не могут быть такими же открытыми, как мужчины. Если мы объективно посмотрим на вещи, мы убедимся, что как раз наоборот — сегодня как никогда ранее нам нужен лидер, который будет открытым к людям и будет заботиться о них. И на эту роль лучше всего подходит женщина, а точнее — женщина с материнским инстинктом, которая знает, что такое забота и сострадание, и которая приложит всё своё умение для защиты людей. Я нисколько не преувеличиваю, когда говорю эти вещи. Оглянитесь вокруг: повсюду в мире война, агрессия, вражда. Вот почему в такие периоды целесообразно, чтобы страной управляла женщина с материнским инстинктом. Это является гарантией мира. А мир — это самое ценное, что у нас есть, и его необходимо сохранить любой ценой.