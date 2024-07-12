Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии

«Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии в части поставок сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, работа по налаживанию делового сотрудничества между крымскими промышленными предприятиями и заводами, которые находятся на территории новых российских субъектов, продолжается. Такое деловое сотрудничество способствует повышению эффективности производства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке, отметил он.
В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.