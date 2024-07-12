Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым заключил договоры с предприятиями Донбасса и Новороссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Семь крымских промышленных предприятий заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Семь промышленных предприятий Крыма заключили договоры с партнерами на территории Донбасса и Новороссии в части поставок сварочного оборудования, электроинструмента, запасных частей, комплектующих к электроинструменту, эмалированной стальной посуды, соды пищевой и кальцинированной», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Аксенова, работа по налаживанию делового сотрудничества между крымскими промышленными предприятиями и заводами, которые находятся на территории новых российских субъектов, продолжается. Такое деловое сотрудничество способствует повышению эффективности производства и увеличению доли отечественной продукции на внутреннем рынке, отметил он.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Луганской Народной Республики идет достаточно быстрыми темпами, несмотря на боевые действия.

переговоры