Адвокат: власть устанавливает в Молдове «информационную диктатуру»

«Помимо того, что мы будем бояться высказаться, мы не сможем этого сделать и в онлайн-среде. Все больше и больше людей, которые не поддерживают правительство, публикуют информацию о блокировке страниц или ограничении доступа или публикаций. Выбранные методы гнусны», — заявил адвокат.