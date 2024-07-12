Адвокат: власть устанавливает в Молдове «информационную диктатуру»

Напомним, законопроект был разработан МВД для внесения изменений в Закон об электронных коммуникациях. Авторы предлагают наделить МВД и СИБ возможностью отдавать распоряжения о приостановлении доступа к веб-контенту преступного характера.
По мнению адвоката, первым, кто будет заинтересован в блокировке неугодной власти информации, станет так называемый центр «Патриот» — Центр стратегической коммуникации и борьбе с дезинформацией.
«Этот центр с миллионным финансированием, который мы не знаем, чем занимается, возглавляемый бывшим министром внутренних дел, станет клубом, который вместе со Службой информации и безопасности будет каталогизировать чьи-то посты, имеющие общественный резонанс, а если они направлены против власти — объявит их как информацию криминального содержания. Это информационная диктатура».
Он подчеркнул, что критика власти в Молдове существовала всегда, и при других правительствах, но настолько радикальные методы не применялись.
«Помимо того, что мы будем бояться высказаться, мы не сможем этого сделать и в онлайн-среде. Все больше и больше людей, которые не поддерживают правительство, публикуют информацию о блокировке страниц или ограничении доступа или публикаций. Выбранные методы гнусны», — заявил адвокат.
Он выступил резко против навязывания властями гражданам какой-либо точки зрения или мнения.