Ранее в рамках своей мирной инициативе по Украине политик провел пятую встречу — в этот раз с экс-президентом США.
«Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», — написал Орбан на своей странице в социальных сетях.
Премьер опубликовал кадры со встречи, которая прошла в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО. Он подписал их как «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго», обозначая, что эта встреча стала пятым этапом его плана.
Так, в качестве первого этапа он провел 2 июля встречу с Владимиром Зеленским в Киеве. Позднее, 5 июля, встретился с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. В понедельник, 8 июля, он посетил Пекин и пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.
Следующим пунктом назначения стал Вашингтон — на полях саммита НАТО Орбан пообщался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Трамп в рамках встречи, как отметил премьер, пообещал не выделять средства Украине в случае, если его выберут на пост президента. Без США ЕС не сможет в полной мере финансировать киевский режим, что приведет к завершению конфликта.
Некоторое время назад Орбан заявлял о том, что Венгрия поддерживает идею о возвращении Трампа на пост президента США. По его мнению, экс-президент может способствовать установлению мира в Восточной Европе.
Также премьер неоднократно заявлял, что если бы на момент развития конфликта на Украине президентом был Трамп, конфликт завершился бы всего за сутки. При этом, как отмечал Орбан, установление мира возможно только при участии в переговорах России.
Европа, считает премьер-министр, упустила последний шанс на посредничество, когда не смогла обеспечить реализацию минских соглашений.