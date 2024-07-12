В Башкирии средняя продолжительность жизни превысила 73 года. Это рекордный показатель за всю историю республики. Но основная задача в регионе не просто увеличить среднюю продолжительность жизни, но и повысить её качество. Так считает руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин.
«Каждый человек рано или поздно начинает задумываться о собственной старости и о том, как он её будет проживать. Всем хочется, чтобы активная жизнь продолжалась как можно дольше и была наполнена положительными эмоциями».
Сегодня Максим Забелин принял участие в работе выездного заседания комитета Госдумы по охране здоровья, которое прошло в Госсобрании республики. На нём состоялось обсуждение реализации федерального проекта «Старшее поколение».
"Безусловно, здесь в первую очередь усилия направлены на укрепление сферы здравоохранения. В Башкортостане этому вопросу уделяется самое серьёзное внимание со стороны Главы республики Радия Хабирова. Приведу лишь несколько цифр. В целом, начиная с 2019 года, в регионе построено 14 современных поликлиник и больниц, более 350 фельдшерско-акушерских пунктов. Только за прошлый год построено 4 поликлиники и одна больница скорой медицинской помощи, поставлено более 4230 единиц оборудования и 185 единиц медицинского автотранспорта. И эта работа продолжается.
На качество жизни влияют и другие факторы. Это и социальное направление, и наличие необходимой инфраструктуры для пожилых, и создание комфортных условий. Как вы знаете, у нас есть интересный и полюбившийся многим проект «Башкирское долголетие». За годы реализации в него вовлечено более 690 тысяч человек. Помимо этого, пожилым людям предоставляются сертификаты на экскурсии по всей республике и субсидируются туристические поездки по всей стране, а также в Беларусь. С осени этого года планируем расширить географию проекта в направлении Узбекистана.
В республике граждане старше 60 лет, выполнившие нормативы ГТО, получают сертификат на 10 тысяч рублей для бесплатного посещения спортивных организаций. В этом году их смогут получить 2250 человек. Этот проект признан одним из лучших в стране.
И, пожалуй, самое важное — это сохранение интереса к жизни, желание развиваться, общаться и реализовываться несмотря на серебряный возраст. А мы готовы помогать в этом", — отметил Максим Забелин.