В Башкирии средняя продолжительность жизни превысила 73 года.

На качество жизни влияют и другие факторы. Это и социальное направление, и наличие необходимой инфраструктуры для пожилых, и создание комфортных условий. Как вы знаете, у нас есть интересный и полюбившийся многим проект «Башкирское долголетие». За годы реализации в него вовлечено более 690 тысяч человек. Помимо этого, пожилым людям предоставляются сертификаты на экскурсии по всей республике и субсидируются туристические поездки по всей стране, а также в Беларусь. С осени этого года планируем расширить географию проекта в направлении Узбекистана.