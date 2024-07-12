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Песков прокомментировал сообщения о покушении на главу Rheinmetall

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Нельзя серьезно относиться к сообщениям о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера, это подается в стиле очередных фейков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в лице американских и западных чиновников, не приведя при этом никаких доказательств, утверждал, что в начале 2024 года американской разведке стало известно о якобы планах российского правительства устранить Паппергера. Как утверждал телеканал, американская сторона якобы предупредила Берлин о готовящемся покушении на главу концерна, после чего службы безопасности Германии смогли обезопасить Паппергера и предотвратить его ликвидацию.

Сам Паппергер в беседе с газетой Financial Times предположил, что CNN взял эту информацию «не с потолка», но не пояснил, почему так считает и почему верит анонимным источникам американского телеканала.

«Все это в стиле очередных фейков подается, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя», — сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о якобы сорванном «российском плане» по убийству главы Rheinmetall.

Песков Дмитрий