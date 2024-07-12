Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

Астана. 12 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за активное участие представительной делегации Объединенных Арабских Эмиратов в работе саммита ШОС в Астане», — сказано в сообщении в пятницу.

Как отметил глава государства, Казахстан уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с ОАЭ.

Обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках Совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ.

Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.