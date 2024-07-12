Токаев принял посла ОАЭ в Казахстане

«Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за активное участие представительной делегации Объединенных Арабских Эмиратов в работе саммита ШОС в Астане», — сказано в сообщении в пятницу.
Как отметил глава государства, Казахстан уделяет особое внимание развитию многопланового сотрудничества с ОАЭ.
Обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках Совместной декларации о стратегических инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ.
Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.