Президент поручил руководству Ферганы ориентироваться на китайский опыт в промышленности

По словам президента, несмотря на потенциал, Ферганская область является самой отсталой с точки зрения промышленности. Президент подчеркнул необходимость в специализации каждого из крупных городов области в определенном направлении промышленности и поручил организовать в них промзоны, ориентируясь на китайский опыт. Помимо этого, на улучшение инфраструктуры в районах и микрорайонах поручено выделить 50 миллионов долларов.