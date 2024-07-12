Президент поручил руководству Ферганы ориентироваться на китайский опыт в промышленности

Свое выступление президент начал с критики региональных кураторов, отметив, что объемы производства в области в последнее время снижаются, проекты перестают работать, а реализация останавливается после получения финансирования. Отдельно обсуждался вопрос «теневой» экономики. Президент поручил обеспечить подотчетность предпринимателей по доходам и созданию рабочих мест.
По словам президента, несмотря на потенциал, Ферганская область является самой отсталой с точки зрения промышленности. Президент подчеркнул необходимость в специализации каждого из крупных городов области в определенном направлении промышленности и поручил организовать в них промзоны, ориентируясь на китайский опыт. Помимо этого, на улучшение инфраструктуры в районах и микрорайонах поручено выделить 50 миллионов долларов.
Отдельно остановились на реализации промышленных проектов, отметив, что Кокандская экономическая зона будет расширена до 210 гектаров за счет новых территорий города Кувасай. Властям региона поручено создать многоэтажные промышленные зоны в 161 крупном микрорайоне.
Общая сумма инвестиций в нефтегазовую, энергетическую и химическую отрасли составляет 2 миллиарда долларов. Для местных предпринимателей может быть выделено более 1 200 гектаров земли при условии создания высокой добавленной стоимости и рабочих мест.
Для выравнивания энергетического баланса, в Бешарыке началось строительство фотоэлектростанции мощностью 500 МВт, а также электростанции поменьше на 180 МВт в Узбекистанском районе.
Отдельно упомянуты развивающиеся проекты региона: в Ташлоке реализуется предприятие по производству флоат стекла стоимостью в 120 миллионов долларов. 80 миллионов долларов вложены в проект по производству строительных материалов в Узбекистанском районе. Ожидается что комплекс сможет производить 20 видов различных материалов. В Кувасае реализуется проект по производству керамогранита стоимостью в 65 миллионов долларов.