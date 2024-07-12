Британский академик призвал направить индийских миротворцев на Украину

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом. При этом 4 июля, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, Путин исключил прекращение огня, поскольку Украина может им воспользоваться для того, чтобы «улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию».