Высказывания Байдена о Путине и работа YouTube в России. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин 12 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
О возможности договоренностей по Украине
Договоренности по Украине должны быть комплексными, а не по отдельным выдернутым из контекста вопросам: «Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе».
Об ударах по России ракетами НАТО
Ракеты, произведенные в странах НАТО, уже бьют по территории России. Возможное увеличение дальности таких ударов — «чистейшей воды провокация, новый, очень опасный виток эскалации напряженности».
О призыве казахстанского депозитария
Кремль не владеет деталями о том, что казахстанский депозитарий призвал клиентов выводить российские бумаги: «Будем сверяться с нашими экономическими ведомствами».
О высказываниях и оговорках Байдена
Неуважительные высказывания Байдена о Путине неприемлемы: «И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства».
В Кремле отказались рассуждать о том, могут ли оговорки Байдена повлиять на его шансы быть выдвинутым на выборы: «Давайте американские избиратели будут определять шансы кандидатов».
Оговорки американского президента заметны всему миру, тем не менее они остаются внутренним делом США: «Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США».
Сообщения CNN о покушении на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера и о причастности к этому России напоминают фейки: «Серьезно к таким сообщениям относиться нельзя».
О работе YouTube
Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube, речь идет о проблемах с оборудованием: «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может».
О задержании россиян в Австралии
Кремль не располагает информацией о шпионской деятельности, которую якобы вела супружеская пара в Австралии: «Да, они граждане России, но они постоянно проживали там, в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем».
О визите Орбана в Россию
Путин не передавал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «ни письменных, ни устных» посланий для экс-президента США Дональда Трампа.
О стремлении Турции в ШОС
Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам организации.