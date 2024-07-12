Высказывания Байдена о Путине и работа YouTube в России. Темы брифинга Пескова

Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube, речь идет о проблемах с оборудованием: «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может».