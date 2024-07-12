Ричмонд
+24°
дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высказывания Байдена о Путине и работа YouTube в России. Темы брифинга Пескова

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, работа YouTube в РФ и возможность договоренностей по Украине стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин 12 июля проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, а также встретится с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

О возможности договоренностей по Украине

Договоренности по Украине должны быть комплексными, а не по отдельным выдернутым из контекста вопросам: «Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно, надо все рассматривать в комплексе».

Об ударах по России ракетами НАТО

Ракеты, произведенные в странах НАТО, уже бьют по территории России. Возможное увеличение дальности таких ударов — «чистейшей воды провокация, новый, очень опасный виток эскалации напряженности».

О призыве казахстанского депозитария

Кремль не владеет деталями о том, что казахстанский депозитарий призвал клиентов выводить российские бумаги: «Будем сверяться с нашими экономическими ведомствами».

О высказываниях и оговорках Байдена

Неуважительные высказывания Байдена о Путине неприемлемы: «И мы считаем, что это никак не красит главу американского государства».

В Кремле отказались рассуждать о том, могут ли оговорки Байдена повлиять на его шансы быть выдвинутым на выборы: «Давайте американские избиратели будут определять шансы кандидатов».

Оговорки американского президента заметны всему миру, тем не менее они остаются внутренним делом США: «Понятно, что они получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в США».

Сообщения CNN о покушении на главу германского оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера и о причастности к этому России напоминают фейки: «Серьезно к таким сообщениям относиться нельзя».

О работе YouTube

Россия не планирует ограничивать доступ к YouTube, речь идет о проблемах с оборудованием: «Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может».

О задержании россиян в Австралии

Кремль не располагает информацией о шпионской деятельности, которую якобы вела супружеская пара в Австралии: «Да, они граждане России, но они постоянно проживали там, в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем».

О визите Орбана в Россию

Путин не передавал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «ни письменных, ни устных» посланий для экс-президента США Дональда Трампа.

О стремлении Турции в ШОС

Кремлю известно о намерении Анкары вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества, но членство Турции в НАТО противоречит основополагающим документам организации.

Песков Дмитрий