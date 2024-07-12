Песков заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России

По словам Пескова, причина технических проблем, о которых ранее сообщил «Ростелеком», заключается в не обновляемом уже два года оборудовании компании Google, используемом для работы YouTube.
Нет, планов таких не было. Мы знаем из заявлений наших компаний, что речь идет о проблемах с оборудованием, которое уже два года не обновляется, здесь других объяснений быть не может.
Песков также указал, что сам YouTube выбрал такую политику в отношении российского рынка.
Компания сама избрала этот путь. Конечно, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия. В плане той ситуации, что возникла.
В России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре, сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к администрации президента. В июле-августе будет наблюдаться ухудшение работы YouTube в некоторых регионах. 12 июля «Ростелеком» сообщил о возможном замедлении работы YouTube из-за проблем с оборудованием Google, используемым для кэширования и ускорения загрузки контента.