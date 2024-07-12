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Песков заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России

Кремль не планирует ограничивать доступ к YouTube в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос о возможной блокировке прозвучал на фоне сообщений о замедлении работы видеохостинга.

Источник: Shutterstock

По словам Пескова, причина технических проблем, о которых ранее сообщил «Ростелеком», заключается в не обновляемом уже два года оборудовании компании Google, используемом для работы YouTube.

Нет, планов таких не было. Мы знаем из заявлений наших компаний, что речь идет о проблемах с оборудованием, которое уже два года не обновляется, здесь других объяснений быть не может.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента (цитата по «РБК»)

Песков также указал, что сам YouTube выбрал такую политику в отношении российского рынка.

Компания сама избрала этот путь. Конечно, уход с этого рынка имеет свои технологические последствия. В плане той ситуации, что возникла.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента (цитата по «РБК»)

В России планируют окончательно заблокировать YouTube в сентябре, сообщил «Газете.Ru» источник, близкий к администрации президента. В июле-августе будет наблюдаться ухудшение работы YouTube в некоторых регионах. 12 июля «Ростелеком» сообщил о возможном замедлении работы YouTube из-за проблем с оборудованием Google, используемым для кэширования и ускорения загрузки контента.

Интернет
Песков Дмитрий