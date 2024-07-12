Россия приостановила японский морской промысел в зоне Курил

На Смоленской площади напомнили, что японские рыбаки работают там в соответствии с двусторонним соглашением о промысле морской капусты от 1981 года. Таким образом, взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере насчитывает не один десяток лет. При этом другие участники судоходства о неисправностях не сообщали.