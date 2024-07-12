Россия приостановила японский морской промысел в зоне Курил

«Недавно японская сторона по дипломатическим каналам <…> запросила информацию в связи с “отключением света” на маяке», — говорится в сообщении.
Речь идет о маяке на острове Сигнальный Малой Курильской гряды.
На Смоленской площади напомнили, что японские рыбаки работают там в соответствии с двусторонним соглашением о промысле морской капусты от 1981 года. Таким образом, взаимовыгодное сотрудничество в этой сфере насчитывает не один десяток лет. При этом другие участники судоходства о неисправностях не сообщали.
Японская сторона «потребовала» от Москвы возобновить стабильную работу маяка, чтобы обеспечить безопасность мореплавания, в том числе добычи морской капусты японскими рыбаками, сообщили в МИД.
После этого обращения российская сторона решила приостановить с 15 июля промысел в районе острова Сигнальный до завершения ремонтных работ, чтобы предотвратить возможные инциденты.