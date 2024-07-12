Блок «Победа» призвал граждан Молдавии проголосовать против евроинтеграции

Политик подчеркнул, что только таким образом можно противостоять манипуляциям властей, потенциальным злоупотреблениям и подтасовке голосов во время выборов. «Мы убеждены, что молдаване разделяют необходимость сказать категорическое “нет” беззаконию и мошенничеству власти», — добавил Шор. В заявлении также подчеркивается, что нигде в мире, включая страны-члены ЕС, европейская интеграция не включена в Конституцию. «В последние три года режим Санду — ПДС, не вступив в ЕС, выполнял все указания еврокураторов, что привело страну к тотальному обнищанию. Мы потеряли экономику, социальную сферу, все свои конституционные права. Такой видят нашу страну в Евросоюзе — окраиной Румынии без корней, без прошлого, а значит — и без будущегего», отметил Шор.