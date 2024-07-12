Орбана не пригласили на пленарную сессию Европарламента

«Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию», — сказала госпожа Клава де Мело на пресс-конференции в Брюсселе.
Как правило, лидер страны, к которой перешло председательство в Совете ЕС, выступает перед депутатами парламента на пленарной сессии, чтобы представить программу на полгода. Также традиционно еврокомиссары приезжают в столицу страны-председателя. Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер говорил, что эта поездка остается под вопросом из-за визита Виктора Орбана в Москву.
2 июля Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым обсудил возможность прекращения огня. Затем венгерский премьер приехал в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а позднее — в Китай. Эти визиты господин Орбан назвал частью миссии по достижению мира. Юридическая служба ЕС сочла поездку Виктора Орбана в Москву нарушением договоров объединения.