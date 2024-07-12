Орбана не пригласили на пленарную сессию Европарламента

«Орбана нет в повестке на следующую неделю. Все были свидетелями его действий, после того как председательство в Совете ЕС перешло к Венгрии. Он не уважает роль и правила того, как работает Евросоюз, поэтому он не был приглашен на эту пленарную сессию», — сказала госпожа Клава де Мело на пресс-конференции в Брюсселе.