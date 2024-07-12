Зеленский намекнул на отсутствие у Орбана прав на переговоры по Украине

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.