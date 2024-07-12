В Кремле сообщили, что Путин не передавал Трампу писем или посланий через Орбана

Премьер-министр Венгрии встретился с Дональдом Трампом в рамках своего миротворческого турне и заявил, что экс-президент США готов остановить конфликт на Украине. Трамп в ответ назвал происходящее «войной, которая не должна была начаться». Ранее Орбан для решения украинского вопроса уже летал к лидерам России, Украины и Китая, несмотря на резкую критику в ЕС и США. В Кремле уточнили, что президент РФ Путин не передавал никаких посланий Трампу через Орбана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».