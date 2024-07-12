Кремль отреагировал на высказывания Байдена о Путине

Комментариев здесь быть не может — понятно, что это оговорки, понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах, но это не наше дело, это внутреннее дело США.
По словам Пескова, как эти оговорки повлияют на шансы Байдена в президентской гонке, решать американским избирателям. Он также отметил, что в Кремле считают неприемлемыми неуважительные высказывания в адрес лидеров других государств.
Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо, и мы считаем, что это никак не красит главу американского государства — вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание.
11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина, назвав его «кровожадным безумцем».
Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец.
Также на саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал имена вице-президента Камалы Харрис и своего соперника Дональда Трампа, а президента Украины Владимира Зеленского назвал «президентом Путиным».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала последнюю оговорку, назвав Байдена «пророссийским кандидатом».
28 июня дебаты между Байденом и Трампом вызвали «панику» среди демократов. Эксперты отметили неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок при ответах. Позже Байден признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать его работу за последние 3,5 года, а не «90 минут на сцене».
15 февраля Путин заявил, что кандидатура Байдена предпочтительней, так как он является более опытным и предсказуемым политиком. Однако, как подчеркнул Путин, Россия намерена работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.