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Кремль отреагировал на высказывания Байдена о Путине

В Кремле заметили мировую реакцию на оговорки президента США Джо Байдена, который перепутал президентов Украины и России, но считают это внутренним делом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Комментариев здесь быть не может — понятно, что это оговорки, понятно, что они, наверное, получили такой широкий резонанс в контексте тех внутриполитических обсуждений, которые мы сейчас всем миром наблюдаем в Соединенных Штатах, но это не наше дело, это внутреннее дело США.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

По словам Пескова, как эти оговорки повлияют на шансы Байдена в президентской гонке, решать американским избирателям. Он также отметил, что в Кремле считают неприемлемыми неуважительные высказывания в адрес лидеров других государств.

Я имею в виду его высказывания в отношении президента Путина. Для нас это неприемлемо, и мы считаем, что это никак не красит главу американского государства — вот это уже то, на что мы обращаем непосредственное внимание.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Ведомостям»)

11 июля на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина, назвав его «кровожадным безумцем».

Некоторые из старейших, глубочайших страхов Европы вернулись к жизни, ведь двинулся маршем кровожадный безумец.

Джо Байден
президент США (цитата по «Ведомостям»)

Также на саммите НАТО в Вашингтоне Байден перепутал имена вице-президента Камалы Харрис и своего соперника Дональда Трампа, а президента Украины Владимира Зеленского назвал «президентом Путиным».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала последнюю оговорку, назвав Байдена «пророссийским кандидатом».

28 июня дебаты между Байденом и Трампом вызвали «панику» среди демократов. Эксперты отметили неудачу Байдена из-за его медлительности и запинок при ответах. Позже Байден признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать его работу за последние 3,5 года, а не «90 минут на сцене».

15 февраля Путин заявил, что кандидатура Байдена предпочтительней, так как он является более опытным и предсказуемым политиком. Однако, как подчеркнул Путин, Россия намерена работать с любым лидером США, которого выберет американский народ.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
Байден Джо