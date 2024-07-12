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Белорусы смогут участвовать в местных выборах в России

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Законопроект о праве белорусских граждан, постоянно проживающих на российской территории, участвовать в местных выборах внесен в Государственную думу РФ.

Источник: Sputnik.by

«Граждане Республики Беларусь — граждане Союзного государства, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с федеральными законами», — говорится в тексте проекта федерального закона.

В случае принятия данного документа белорусы смогут избирать депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, а также быть сами избранными.

Таким образом, белорусские граждане будут уравнены в правах с россиянами при проведении избирательных кампаний на местном уровне.

Ранее при проведении единого дня голосования в республике в феврале текущего года в списки избирателей на выборах депутатов местных советов были включены 96 тысяч граждан России, постоянно проживающих в Беларуси.