Белорусы смогут участвовать в местных выборах в России

«Граждане Республики Беларусь — граждане Союзного государства, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с федеральными законами», — говорится в тексте проекта федерального закона.
В случае принятия данного документа белорусы смогут избирать депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления, а также быть сами избранными.
Таким образом, белорусские граждане будут уравнены в правах с россиянами при проведении избирательных кампаний на местном уровне.
Ранее при проведении единого дня голосования в республике в феврале текущего года в списки избирателей на выборах депутатов местных советов были включены 96 тысяч граждан России, постоянно проживающих в Беларуси.