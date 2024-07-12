Радий Хабиров объяснил преимущества программы «Приоритет — 2030»

«Три вуза республики участвуют в этой программе, и это наше большое достижение. Программа ставит задачи, под которые выделяются финансовые средства. Институт фундаментальной медицины — это лаборатория XXI века на самом деле, которая изучает фундаментальные задачи медицины. Здесь есть научно сложные поиски, которые не дадут сегодня-завтра результат, но в том-то и строится наука, что надо сейчас думать о том, что будет завтра. Поэтому мы очень радуемся, что наш университет каждый год дарит нам, дарит медицине какие-то объекты инфраструктуры. Здесь очень сильная лабораторная база, без которой медицина не может двигаться вперед. “Приоритет — 2030” очень эффективная программа, и мы в ней будем продолжать участвовать и двигаться вместе с министерством здравоохранения и министерством науки и высшего образования», — сказал Радий Хабиров.