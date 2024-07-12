В Ферганской области внедрят новую систему повышения ответственности руководителей

По новой системе, хоким области, а также хокимы всех районов и городов области будут принимать по пять предпринимателей и иностранных инвесторов в сутки для решения проблем малого и крупного бизнесов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.
Прозрачность работы будет организована посредством еженедельных отчетов руководителей через телевидение и радио. В конце года их деятельность будет оцениваться, в зависимости от результата будут приниматься соответствующие меры.
Надзор над исполнением требований будет осуществляться областным кенгашем (советом — прим. редакции). Для этих целей будет учреждена специальная комиссия.
На этом же совете президент потребовал от ферганских чиновников предоставить полную подотчетность предпринимателей и развеять теневую экономику, обеспечив прозрачность.