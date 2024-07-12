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В Ферганской области внедрят новую систему повышения ответственности руководителей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Во время совещания в Куве Шавкат Мирзиёев объявил о новом концепте ответственного руководства области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По новой системе, хоким области, а также хокимы всех районов и городов области будут принимать по пять предпринимателей и иностранных инвесторов в сутки для решения проблем малого и крупного бизнесов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

Прозрачность работы будет организована посредством еженедельных отчетов руководителей через телевидение и радио. В конце года их деятельность будет оцениваться, в зависимости от результата будут приниматься соответствующие меры.

Надзор над исполнением требований будет осуществляться областным кенгашем (советом — прим. редакции). Для этих целей будет учреждена специальная комиссия.

На этом же совете президент потребовал от ферганских чиновников предоставить полную подотчетность предпринимателей и развеять теневую экономику, обеспечив прозрачность.