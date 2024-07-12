Антикор завершил расследование в отношении экс-министра Бекетаева

Напомним, в октябре 2023 года ведомство подтвердило задержание Марата Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении. «Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщили тогда в антикоррупционном ведомстве.