Антикор завершил расследование в отношении экс-министра Бекетаева

В Telegram-канале Антикоррупционной службы опубликованы итоги деятельности ведомства за полгода. В отчете указана информация о задержании людей, которые занимали высокие должности.
"Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции и других причастных лиц.
Он вместе с руководством частной компании подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности", — сказано в сообщении.
В беседе с корреспондентом NUR.KZ Антикор подтвердил завершение расследования в отношении Марата Бекетаева.
Напомним, в октябре 2023 года ведомство подтвердило задержание Марата Бекетаева по подозрению в коррупционном правонарушении. «Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев. В данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщили тогда в антикоррупционном ведомстве.
Марат Бекетаев с 2016 года возглавлял министерство юстиции Казахстана. В январе 2022 года он стал советником премьер-министра.
Напомним, сегодня стало известно, что Антикоррупционной службой по Карагандинской области завершено досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-министра по ЧС РК по подозрению в превышении служебных полномочий.