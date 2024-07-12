Евгений Варакин стал главой исполкома Верхнеуслонского района

Варакин уже обозначил задачи и проблемы, которые предстоит решить. Над большей частью из них он уже начал работать. В приоритете у него стоят строительство водозабора в селе Лесные Моркваши, участие в республиканских и федеральных проектах и программах, поддержка сельского хозяйства, запуск промышленных парков.