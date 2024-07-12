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Евгений Варакин стал главой исполкома Верхнеуслонского района

Он уже обозначил задачи и проблемы, которые предстоит решить.

Источник: Комсомольская правда

Евгений Варакин стал главой исполкома Верхнеуслонского района. Это решение было принято депутатами на 48-м заседании Совета района.

Варакин уже обозначил задачи и проблемы, которые предстоит решить. Над большей частью из них он уже начал работать. В приоритете у него стоят строительство водозабора в селе Лесные Моркваши, участие в республиканских и федеральных проектах и программах, поддержка сельского хозяйства, запуск промышленных парков.

Новоиспеченный глава отметил, что важно оказывать всестороннюю помощь участника спецоперации и их семьям. В своей деятельности он будет использовать опыт работы в Казани, а также в подшефных Татарстану Лисичанске и Рубежном. Он готов приложить все силы и возможности.

Напомним, Госсовет Татарстана одобрил назначение Фаниля Аглиуллина вице-премьером. Ранее он занимал пост главы Минземимущества региона.