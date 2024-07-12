«ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» внесены в список иноагентов

По мнению министерства, «ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» распространяли ложные данные о решениях публичной власти РФ и проводимой политике. Также ресурсы публиковали сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии, и размещали сообщения и материалы других иноагентов.
Кроме того, в реестр иностранных агентов вошли правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова и Анна Каруличева. Первая распространяла фейки о спецоперации на Украине, собирала средства в пользу Вооруженных сил Украины, а также публиковала материалы иноагентов. Вторая, кроме публикаций иностранных агентов, размещала недостоверные данные об избирательной системе и политике РФ.
Ранее Роскомнадзор уже заблокировал сайты ряда изданий, включая «Русский криминал», из-за постоянных публикаций ложных сведений. Вместе с ним ведомство закрыло доступ к изданиям «Полит.ру», The Moscow Post и «Компромат-групп». Сейчас все вышеуказанные сайты недоступны.