«ВЧК-ОГПУ» и «Русский криминал» внесены в список иноагентов

Кроме того, в реестр иностранных агентов вошли правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова и Анна Каруличева. Первая распространяла фейки о спецоперации на Украине, собирала средства в пользу Вооруженных сил Украины, а также публиковала материалы иноагентов. Вторая, кроме публикаций иностранных агентов, размещала недостоверные данные об избирательной системе и политике РФ.