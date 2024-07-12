Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов

По информации ведомства, Богданова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за границей. МВД объявило ее в розыск.