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Правнучку летчика Чкалова Богданову* внесли в реестр иноагентов

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов правнучку летчика Валерия Чкалова блогера Дарью Богданову*, ранее объявленную в розыск, следует из соответствующего перечня ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Двенадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д. А. Богданова*», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, Богданова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за границей. МВД объявило ее в розыск.

Против Богдановой* возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности), сообщал в апреле РИА Новости источник в правоохранительных органах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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