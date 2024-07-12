Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан

На нем отмечено, что на Казахстан и Узбекистан приходится 57 процентов всей торговли в Центральной Азии. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 4,5 миллиарда долларов, за первые четыре месяца этого года он превысил 1,2 миллиарда долларов.