Шор раскритиковал заявление главы МИД Молдавии на саммите НАТО

«Попшой на саммите НАТО заявил, что Молдова готова стать поставщиком безопасности для альянса. О чем это он? Да просто усвоил мысль своих хозяев: НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн. Чтобы эта “живая сила” снизила риск “появления мешков с телами для стран НАТО”, — написал Шор в своем Telegram-канале. Он задался вопросом, а готов ли Попшой “собой усилить ряды военнослужащих в рамках, так сказать, прямых поставок безопасности?”.
«А у наших граждан Попшой забыл спросить, хотят ли они воевать, в окопах сидеть, быть живыми щитами натовских армий? Позвал бы его клоуном в цирк, да не могу. Бездарные клоуны хуже бездарных министров», — заключил Шор.
Ранее депутат парламента от блока «Победа» Василий Боля заявил, что власти Молдавии взамен поддержки со стороны западных лидеров намерены разместить на территории страны инфраструктуру НАТО. По его словам, в Молдавию все чаще прибывают военные грузовые самолеты стран НАТО, но официальная информация о том, что они перевозят, не предоставляется.
По данным социологических опросов, большинство населения Молдавии выступает против вступления в НАТО. Президент Молдавии Майя Санду заявляет якобы о военной угрозе со стороны России и высказывается за развитие военного сотрудничества с НАТО. В последние годы молдавские военные активизировали учения с военными Великобритании, Германии, Румынии и США, власти увеличили расходы на вооружение. Милитаризацию в период экономического кризиса и роста уровня бедности в стране жестко критикует оппозиция, власти Гагаузской автономии и непризнанного Приднестровья.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году.