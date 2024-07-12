«Попшой на саммите НАТО заявил, что Молдова готова стать поставщиком безопасности для альянса. О чем это он? Да просто усвоил мысль своих хозяев: НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн. Чтобы эта “живая сила” снизила риск “появления мешков с телами для стран НАТО”, — написал Шор в своем Telegram-канале. Он задался вопросом, а готов ли Попшой “собой усилить ряды военнослужащих в рамках, так сказать, прямых поставок безопасности?”.