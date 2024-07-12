Молдавские военные участвовали в учениях JCET-2024 в Румынии

Совместные маневры проходили с 30 июня по 12 июля с участием солдат батальона специального назначения Fulger и румынских солдат 52-го батальона специальных операций Băneasa-Otopeni.
Целью учений JCET-2024 является «повышение уровня оперативной совместимости, синхронизации и тренинг для выполнения специальных миссий», — уточнили в оборонном ведомстве.
В ходе учений были организованы боевые стрельбы и выполнены конкретные контртеррористические задачи.
JCET-2024 проводился в соответствии с Планом внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии на 2024 год. Молдавские военные участвуют в этих учениях с 2009 года.