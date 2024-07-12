В МИД заявили о готовности РФ принимать меры для обеспечения безопасности ЗАЭС

«Россия готова и далее принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности ядерных объектов, в том числе ЗАЭС и других станций на нашей территории, — отметила дипломат. — Призываем режим [Владимира] Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба».