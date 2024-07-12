«Россия готова и далее принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности ядерных объектов, в том числе ЗАЭС и других станций на нашей территории, — отметила дипломат. — Призываем режим [Владимира] Зеленского и его западных наставников одуматься и прекратить своим безответственным поведением толкать человечество к катастрофе планетарного масштаба».
В МИД заявили о готовности РФ принимать меры для обеспечения безопасности ЗАЭС
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия продолжит принимать необходимые меры для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также призывает киевский режим прекратить безответственное поведение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с принятием Генассамблеей ООН украинского проекта резолюции «Ядерная и физическая ядерная безопасность объектов на Украине, включая Запорожскую АЭС».