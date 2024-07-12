РФ не сомневается в продолжении антироссийского курса правительства Британии

По итогам выборов, состоявшихся 4 июля, лейбористы получили 412 мандатов в 650-местной Палате общин. Это повторяет второй самый лучший результат, показанный партией (в 2001 году при Тони Блэре). На правах лидера партии, обладающей парламентским большинством, Стармеру было поручено сформировать правительство. Стармер стал 58-м премьер-министром в истории Великобритании и всего седьмым представителем Лейбористской партии на этом посту.