РФ не сомневается в продолжении антироссийского курса правительства Британии

«Сомнений в преемственности конфронтационной антироссийской линии при лейбористском правительстве у нас нет. Всяческое содействие режиму [президента Украины Владимира] Зеленского наряду с демонстрацией британского “лидерства” в мобилизации зарубежной помощи Киеву и противодействии России на международной арене, очевидно, останутся приоритетом внешней политики лейбористов, пусть и в ущерб социально-экономическому благополучию собственной страны», — отметила дипломат.
Как подчеркнула Захарова, первые шаги нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера и сформированного им правительства «ясно дают понять, что лейбористы не собираются отклоняться от диктуемого США общезападного курса в отношении России». «Подтверждена решимость привлечь высшее руководство нашей страны к ответственности за “военные преступления” и неизменность линии на подталкивание Украины по евроатлантической дорожке, продолжаются поиски способов конфискации замороженных российских госактивов для нужд киевского режима, объявляются новые военные транши», — перечислила представитель российского дипведомства.
По итогам выборов, состоявшихся 4 июля, лейбористы получили 412 мандатов в 650-местной Палате общин. Это повторяет второй самый лучший результат, показанный партией (в 2001 году при Тони Блэре). На правах лидера партии, обладающей парламентским большинством, Стармеру было поручено сформировать правительство. Стармер стал 58-м премьер-министром в истории Великобритании и всего седьмым представителем Лейбористской партии на этом посту.