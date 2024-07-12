Попшой заявил 11 июля, что при помощи международных партнеров республика готова из потребителя безопасности превратиться в ее поставщика, и она уже это делает, направляя миротворцев для участия в операциях в разные уголки мира.
«Просто усвоил (Попшой — ред.) мысль своих хозяев: НАТО может использовать восточноевропейцев для ведения войн. Чтобы эта “живая сила” снизила риск “появления мешков с телами для стран НАТО”. Трубить о готовности активно отправлять молдаван в топку чужой войны — новый уровень ада режима Санду (президент Молдавии Майя Санду — ред.)», — написал Шор.
Шор поинтересовался, готов ли сам Попшой собой усилить ряды военнослужащих. «А у наших граждан Попшой забыл спросить, хотят ли они воевать, в окопах сидеть, быть живыми щитами натовских армий», — отметил он.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.