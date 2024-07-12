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В Крыму назвали оговорки Байдена предсказанием будущего

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что своими оговорками президента США Джо Байден фактически указал перспективы Украины и США.

Источник: Reuters

Байден в ходе одного из мероприятий на саммите НАТО в Вашингтоне обратился к Владимиру Зеленскому как к президенту России Владимиру Путину. На состоявшейся вслед за этим пресс-конференции он назвал вице-президента США Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

«Байден оговорками указал, прежде всего, перспективы Украины, что ей нужен президент Владимир Путин и ее будущее в составе Российской Федерации. Здесь мы его полностью поддерживаем», — сказал Чегринец РИА Новости.

Кроме того, по его словам, Байден также выдал «важную деталь», что к власти в США должен вернуться Дональд Трамп.

«Я думаю, что это перспективы ближайшего будущего», — сказал Чегринец.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле заметили, что весь мир обратил внимание на оговорки Байдена, но это не дело России, это внутреннее дело США.

Байден Джо