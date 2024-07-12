Пентагон сообщил о телефонном разговоре Остина с Белоусовым

Ранее, 21 июня, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не видит никаких перспектив и шансов будущего улучшения и потепления в российско-американских отношениях. По его словам, диалог между РФ и США с каждым днем сходит на нет. При этом Антонов отметил, что вашингтонскую администрацию «трясет» от успехов, которые демонстрирует российская сторона.