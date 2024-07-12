Шеф Пентагона во второй раз за месяц созвонился с Белоусовым

В последний раз министры созванивались 25 июня. Разговор состоялся по инициативе США. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер тогда также сообщил, что в ходе разговора Остин заявил о важности линий связи в условиях конфликта на Украине. Российское Минобороны сообщало, что министры «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины». Белоусов при этом указал на опасность дальнейшей эскалации в связи с продолжением поставок американских вооружений для ВСУ.