«Он не блефует». На Западе испугались предупреждения Путина об Украине

Ранее в конце марта Путин подчеркнул, что если истребители F-16 будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику — Москва будет их уничтожать.
«Думаю, что русские настроены очень серьезно, а Владимир Путин не привык к блефу, он не тот человек, который будет блефовать. Он не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является западной концепцией, а не российской, так что русские всегда были предельно ясны в том, что они будут делать в случае того или иного, и они всегда выполняли свои обещания. Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе сейчас», — отметил он.
По словам полковника, главная проблема с истребителями для ВСУ заключается в местах, где они могли бы взлетать и садиться. Бод пояснил, что самолет F-16 более хрупкий, чем советские модели, которые могут взлетать с любого аэродрома, так как для него требуется чрезвычайно подготовленные для этого места, так как в противном случае это могут возникнуть проблемы.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что США и союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России.
Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.