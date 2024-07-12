«Он не блефует». На Западе испугались предупреждения Путина об Украине

«Думаю, что русские настроены очень серьезно, а Владимир Путин не привык к блефу, он не тот человек, который будет блефовать. Он не прибегает к стратегической двусмысленности, которая является западной концепцией, а не российской, так что русские всегда были предельно ясны в том, что они будут делать в случае того или иного, и они всегда выполняли свои обещания. Мы должны быть очень осторожны в этом вопросе сейчас», — отметил он.