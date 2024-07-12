Глава МИД Литвы призвал поблагодарить Украину за желание наносить удары по РФ

В том же месяце глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что Украина имеет право на такие удары, если это делается «соразмерно». Еще такую возможность поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, тогда как против нее высказались канцлер Германии Олаф Шольц и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, а также представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Однако позже представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайн сообщил, что власти ФРГ одобрили применение своего оружия Украиной для ударов по позициям российской армии в Харьковской области.