Корветы «Громкий» и «Резкий» прибыли в порт Китая на учения

Корвет «Громкий» вошел в состав Тихоокеанского флота в 2018 году, «Резкий» — в 2023-м. На вооружении обоих кораблей стоит зенитный ракетный комплекс «Редут» и противокорабельные ракеты «Уран». О том, что они вышли в море из порта Владивостока флот сообщил 8 июля.