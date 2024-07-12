Греция оказалось признавать причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Лидер парламентской фракции партии «Ники» («Победа») Димитриос Нациос в своем вопросе отметил, что 23 июня 2024 года был нанесен удар ракетой обстрел ATACMS по Севастополю в Крыму, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей, и был ранен 151 человек. Он сказал, что не было осуждения этого инцидента со стороны Греции или Евросоюза.
«Москва напрямую обвинила США в нападении, которое она назвала абсолютно варварским после того, как кассетными бомбами были поражены гражданские лица. Американский источник рассказал о поддержке именно этой атаки беспилотными летательными аппаратами-разведчиками ВВС США, базирующимися в Ларисе. В частности сообщается, что Global Hawk участвовал в миссии по координации атаки и предоставлению информации о цели», — сказал Нациос.
В свою очередь Кефалояннис ответил, что «за пределами территории Греции, в миссиях, выполняемых самолетами Соединенных Штатов, независимо от того, пилотируемые они или беспилотные, только Соединенные Штаты имеют полный оперативный и административный контроль и фактически без каких-либо обязательств информировать греческую сторону, и это основано на международном праве».
«Поэтому в данном случае у Греции не могло быть ни управления, ни контроля, а значит, и никакой информации», — сказал замминистра.
Таким образом, отмечает портал neostrategy.gr, Кефалояннис не отрицал, что американские дроны взлетают из Ларисы для координации ракетных ударов по Крыму. «То есть представитель греческого правительства Кефалояннис впервые официально не отрицал, что Греция используется как база для проведения бомбардировок против России», — говорили в материале портал.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. Ранения и травмы различной степени тяжести, по данным Минздрава РФ, получили 124 человека, в том числе 27 детей, погибли трое, из которых два ребенка. Позже губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что число погибших в результате украинской атаки на город увеличилось до пяти: трое детей и двое взрослых.
По данным Минобороны РФ, город был атакован поставленными США ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре из них сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом.