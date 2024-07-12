Греция оказалось признавать причастность к ударам ATACMS по Севастополю

Лидер парламентской фракции партии «Ники» («Победа») Димитриос Нациос в своем вопросе отметил, что 23 июня 2024 года был нанесен удар ракетой обстрел ATACMS по Севастополю в Крыму, в результате погибли по меньшей мере четыре человека, в том числе двое детей, и был ранен 151 человек. Он сказал, что не было осуждения этого инцидента со стороны Греции или Евросоюза.