Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заморозили оказание помощи Грузии

Соединенные Штаты заморозили оказание помощи Грузии. Об этом 12 июля журналистам заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея.

Источник: Reuters

«США очень обеспокоены антидемократичными действиями правительства Грузии, дезинформацией, которую некоторые представители правящей партии распространяют», — рассказала она.

Заместитель госсекретаря отметила, что это подрывает евро-атлантический путь страны.

Вместе с тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам беседы с представителем Вашингтона подтвердил готовность к улучшению двусторонних отношений. Также на встрече грузинского политика и Зея обсуждались предстоящие в октябре парламентские выборы. Глава правительства отметил, что в стране будет обеспечено проведение свободного, справедливого и прозрачного голосования.

Отношения Грузии с США и ЕС обострились после принятия закона об иноагентах 14 мая. Президент Саломе Зурабишвили наложила на него вето, однако позже депутаты большинством голосов преодолели его. Закон вступил в силу 3 июня. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что его принятие негативно повлияет на процесс интеграции Грузии в ЕС.

После этого США ввели визовые санкции в отношении десятков граждан Грузии и выразили готовность расширить ограничения. Комментируя это, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в стране никто не боится американских санкций. Кобахидзе назвал их оскорбительными.

Также 8 июля Вашингтон заявил, что пересмотрит все программы сотрудничества с Тбилиси. Через два дня о том же заявила Германия.