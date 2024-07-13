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Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС

АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что его контакты с российским и китайскими коллегами Владимиром Путиным и Си Цзиньпином «принесут плоды» по вопросу сближения страны с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС).

Эрдоган заявил ранее, что целью Анкары является членство в ШОС. Тема расширения Шанхайской организации сотрудничества постоянно на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет, заявил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем отношения с Россией, Китаем и Белоруссией, не разрывая их. На саммите Шанхайской организации сотрудничества мы встретились с председателем КНР Си Цзиньпином в очень сердечной атмосфере. У нас также были хорошие встречи с президентом России, господином Путиным, и президентом Белоруссии, господином (Александром) Лукашенко. На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды. Мы увидим это», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути с саммита НАТО в Вашингтоне.

ШОС