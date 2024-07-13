Эрдоган заявил о плодотворных контактах с Россией и КНР по сближению с ШОС

«Мы продолжаем отношения с Россией, Китаем и Белоруссией, не разрывая их. На саммите Шанхайской организации сотрудничества мы встретились с председателем КНР Си Цзиньпином в очень сердечной атмосфере. У нас также были хорошие встречи с президентом России, господином Путиным, и президентом Белоруссии, господином (Александром) Лукашенко. На мой взгляд, все эти контакты рано или поздно принесут свои плоды. Мы увидим это», — сказал турецкий лидер журналистам в самолете по пути с саммита НАТО в Вашингтоне.