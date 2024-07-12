Эрдоган рассказал о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Зерновая сделка сорвалась год назад, с тех пор Эрдоган не раз говорил о желании Турции возобновить ее. Президент сообщил, что обсуждал этот вопрос в июле с Путиным и Зеленским. Москва обвиняла в развале сделки Запад.