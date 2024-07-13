Шольц считает, что размещение ракет США в ФРГ не приведет к эскалации с РФ

Он вновь заверил, что Германия будет организовывать поставки оружия на Украину таким образом, чтобы они не привели к прямой конфронтации с Россией. «Мы так же ясно, как и при принятии решений в рамках НАТО, заявляем: не будет никаких решений, никаких поставок оружия, никаких вариантов использования оружия, которые могли бы привести к эскалации войны России против Украины», — утверждал глава правительства ФРГ. По его словам, принимаемые решения всегда учитывают безопасность ФРГ и НАТО.