NYT: спонсоры демократов заморозили $90 млн, потребовав выхода Байдена из гонки

В июне Джо Байден принял участие в дебатах с Дональдом Трампом. По итогам опроса телеканала CNN, организовавшего дебаты, 67% телезрителей сочли победителем Дональда Трампа. После этого ряд американских СМИ, государственных деятелей и спонсоров Демократической партии попросили действующего президента выйти из предвыборной гонки. NBC и FT писали, что штаб Байдена столкнулся с риском нехватки средств на его избирательную кампанию, поскольку спонсоры готовятся сокращать свои пожертвования. Джо Байден выходить из гонки отказался. Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.