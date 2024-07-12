NYT: спонсоры демократов заморозили $90 млн, потребовав выхода Байдена из гонки

В материале NYT говорится, что сумма $90 млн все еще не была переведена комитету политических действий Future Forward. Издание связывает подобные решения спонсоров с неудачным выступлением Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом. Отмечается, что отказ от перевода денежных средств происходит на фоне попыток советников действующего президента убедить Байдена выйти из гонки.
По данным NYT, демократический комитет перед дебатами планировал собрать свыше $700 млн на кампанию Джо Байдена. К текущему моменту они собрали $430 млн.
В июне Джо Байден принял участие в дебатах с Дональдом Трампом. По итогам опроса телеканала CNN, организовавшего дебаты, 67% телезрителей сочли победителем Дональда Трампа. После этого ряд американских СМИ, государственных деятелей и спонсоров Демократической партии попросили действующего президента выйти из предвыборной гонки. NBC и FT писали, что штаб Байдена столкнулся с риском нехватки средств на его избирательную кампанию, поскольку спонсоры готовятся сокращать свои пожертвования. Джо Байден выходить из гонки отказался. Президентские выборы в США назначены на 5 ноября.