Румыния намерена запросить у США военный кредит до $2 млрд

«Вероятнее всего, на будущей неделе правительство направит в Вашингтон письмо о намерениях, в котором сообщит о желании прибегнуть к кредиту до $2 млрд, — уточнили источники портала в правительстве. — Мы не знаем, будет ли $2 млрд, но хотим получить как можно больше».
Ранее администрация США сообщила о предоставлении подобного кредита Польше. Такие кредиты предоставляются в рамках американской программы военного финансирования за рубежом (Foreing Military Financing). Румынская сторона заинтересована в кредите в том числе из-за низкой процентной ставки — 3%. Согласие американской стороны должно быть получено до октября, когда завершается финансовый год.
Источники уточнили, что переговоры о кредите ведутся уже несколько месяцев. В нем заинтересовано министерство национальной обороны — для закупок военной техники, и министерство экономики — для развития оборонной промышленности. Речь идет, в частности, о производстве в Румынии снарядов калибром 120 мм и 155 мм, а также боеприпасов для танков Abrams для всей Европы. Кредит не связан с проектом создания предприятия по производству пороха, который осуществляется с Германией.