Румыния намерена запросить у США военный кредит до $2 млрд

Источники уточнили, что переговоры о кредите ведутся уже несколько месяцев. В нем заинтересовано министерство национальной обороны — для закупок военной техники, и министерство экономики — для развития оборонной промышленности. Речь идет, в частности, о производстве в Румынии снарядов калибром 120 мм и 155 мм, а также боеприпасов для танков Abrams для всей Европы. Кредит не связан с проектом создания предприятия по производству пороха, который осуществляется с Германией.