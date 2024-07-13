Трамп пригласил Байдена вместе пройти когнитивный тест

«Джо следует немедленно пройти когнитивный тест, и я пойду с ним и тоже пройду его. Впервые мы будем в одной команде и сделаем это на благо страны. Отныне все кандидаты в президенты должны быть обязаны проходить когнитивный тест и проверку на профпригодность, независимо от возраста!» — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.