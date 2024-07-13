Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ

«Зеленский, как ожидается, отправится в Великобританию на следующей неделе, чтобы выступить перед европейскими лидерами… которые соберутся, чтобы обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию», — пишет газета.
Газета также сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС. В частности, он должен провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также пообщаться с некоторыми другими неназванными европейскими лидерами.
При этом главной темой конференции должна стать Украина, указывает газета.
Концепция Европейского политического сообщества принадлежит Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан.
По словам Макрона, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.