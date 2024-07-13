Зеленский после саммита НАТО посетит Британию, пишут СМИ

Газета также сообщает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет воспользоваться этой встречей, чтобы укрепить отношения со странами ЕС. В частности, он должен провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также пообщаться с некоторыми другими неназванными европейскими лидерами.