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Новый президент Ирана заявил о стремлении к миру между народами РФ и Украины

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал Россию ценным стратегическим союзником Ирана. В своей статье, опубликованной после избрания главой государства, он заявил о готовности поддержать мирные инициативы по российско-украинскому конфликту.

Источник: AFP 2023

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — написал Пезешкиан.

Статья Пезешкиана «Мое послание новому миру» опубликована в нескольких иранских СМИ, в том числе на сайте агентства Mehr. Взаимоотношениям с Россией и Китаем отводится два абзаца.

«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — говорится в статье. Отмечается, что новая администрация будет стремиться к расширению сотрудничества с Россией. Пезешкиан также намерен уделять внимание многостороннему сотрудничеству с РФ, в том числе в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

Внеочередные президентские выборы в Иране прошли из-за гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Реформист Масуд Пезешкиян в предвыборной кампании выступал за диалог с Западом. Он победил во втором туре консерватора Саида Джалили, получив 53,6% голосов.