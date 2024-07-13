Новый президент Ирана заявил о стремлении к миру между народами РФ и Украины

«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», — написал Пезешкиан.
Статья Пезешкиана «Мое послание новому миру» опубликована в нескольких иранских СМИ, в том числе на сайте агентства Mehr. Взаимоотношениям с Россией и Китаем отводится два абзаца.
«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — говорится в статье. Отмечается, что новая администрация будет стремиться к расширению сотрудничества с Россией. Пезешкиан также намерен уделять внимание многостороннему сотрудничеству с РФ, в том числе в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.
Внеочередные президентские выборы в Иране прошли из-за гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Реформист Масуд Пезешкиян в предвыборной кампании выступал за диалог с Западом. Он победил во втором туре консерватора Саида Джалили, получив 53,6% голосов.