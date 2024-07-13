Новый президент Ирана заявил о стремлении к миру между народами РФ и Украины

«Китай и Россия неизменно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко ценим эту дружбу», — говорится в статье. Отмечается, что новая администрация будет стремиться к расширению сотрудничества с Россией. Пезешкиан также намерен уделять внимание многостороннему сотрудничеству с РФ, в том числе в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.