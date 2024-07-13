Глава Псковской области пообещал помощь переселенцам из Латвии

«В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства области мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь. Пункт временного размещения практически готов. У нас есть опыт создания таких пунктов. Два года мы принимали жителей наших исторических территорий, помогали оформлять документы, помогали с трудоустройством и многим другим. У нас действует механизм адресной поддержки. И при переселении из Латвии работа будет выстроена в таком же ключе», — сказал Ведерников в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.