Bloomberg: Маск пожертвовал деньги в поддерживающий Трампа фонд

Маск многие годы делал пожертвования кандидатам от обеих партий. При этом он не тратил больших средств на президентские выборы, его вложения, как правило, были равномерно разделены между демократами и республиканцами, обращает внимание The New York Times. В марте он заявил, что Соединенным Штатам нужна Республиканская партия у власти, «иначе Америке наступит конец».