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Bloomberg: Маск пожертвовал деньги в поддерживающий Трампа фонд

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Илон Маск внес пожертвование в фонд, который выступает в поддержку экс-президента США Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2023

Агентство утверждает, что таким образом Маск хочет «оставить след на политическом ландшафте США». Сумма пожертвования не разглашается. Сам предприниматель эти сообщения не комментировал.

Маск многие годы делал пожертвования кандидатам от обеих партий. При этом он не тратил больших средств на президентские выборы, его вложения, как правило, были равномерно разделены между демократами и республиканцами, обращает внимание The New York Times. В марте он заявил, что Соединенным Штатам нужна Республиканская партия у власти, «иначе Америке наступит конец».

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Действующий президент Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

Трамп Дональд