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«Не выживут». Зеленскому сообщили тревожные новости об американском подарке

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обещанные Киеву американские истребители F-16 уже устарели для конфликтов с великими военными державами и вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве, пишет обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс.

Источник: Reuters

«Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. <…> В конфликте с великой державой <…> F-16 останется на скамейке запасных», — отметил он.

По словам Касса, основная проблема F-16 заключается в слишком высокой заметности для средств обнаружения. Самолет был спроектирован в годы холодной войны и не предназначен для противодействия современной аппаратуре. Столь заметная машина попросту не выживет в бою против технологичной армии, заметил журналист.

Касс предупредил Киев, что высокие результаты F-16 в Ираке и Афганистане ничего не говорят о возможностях самолета против насыщенной ПВО российской армии.

«F-16 не станет волшебной палочкой для Зеленского», — заключил обозреватель.

В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. Примерно в это же время началась подготовка украинских пилотов. Так, нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен заявляла, что первые истребители передадут летом 2024-го. А глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен в мае уточнил, что Копенгаген разрешит Украине использовать F-16 для ударов по России. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, в свою очередь, анонсировала поставки 30 таких самолетов киевскому режиму до 2028-го, первые из них должны поступить в этом году.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.