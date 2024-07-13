В Германии опубликовали оперативный план на случай войны с Россией

План предполагает переброску на восток 800 тысяч военных в течение трех-шести месяцев из портов Нидерландов, Бельгии и Германии. Вместе с ними должны быть перемещены 200 тысяч автомобилей и тяжелой техники. Главной задачей непосредственно Германии стане обеспечение группировки топливом, медикаментами и продовольствием.